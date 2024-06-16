Тяпушкин объяснил, почему «Ростов» подписал Ятимова

Тренер вратарей «Истиклола»прокомментировал переход голкиперав «Ростов».

Ятимов является воспитанником «Волги». С 2018 года играл в душанбинском «Истиклоле», где провел 92 матча (39 «сухих»). Является шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Выход от ворот через пас диктуют требования современного футбола. А с таким вратарём, как наш Ятимов, делать это гораздо проще. Он практически не ошибается в передачах. Это играет большую роль.

Полевые бегут в свои точки, зная, что им туда придет мяч. Хорошо, когда есть такой вратарь. Полагаю, что в том числе и этим качеством Рустам привлек внимание "Ростова".

А уход Песьякова ускорил процесс. Сергей много играл ногами, поэтому, думаю, Ятимов был одним из первых кандидатов на его замену. Он игровой: не просто привязан к линии, а играет. Мне нравится такая манера», — приводит слова Тяпушкина «Чемпионат».