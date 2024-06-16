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    Стойкович: Беллингем выиграет «Золотой мяч»

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    Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о качествах игрока национальной команды Англии Джуда Беллингема перед очным матчем в 1-м туре чемпионата Европы в Германии.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Джуд — отличный парень. Он определенно выиграет "Золотой мяч" в будущем. Беллингем играет впечатляюще. Несмотря на то, что он молод, он силен, у него есть талант, и он показал все это в "Реале".

    Это действительно потрясающая игрок, который демонстрирует свои качества в каждом матче. Он великолепен для Англии, но плох для нас», — приводит слова Стойковича Eurosport.

    В минувшем сезоне-2023/2024 Беллингем сыграл 42 матча, забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач в составе мадридского «Реала».

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