Аршавин высказался о самом спорном эпизоде в матче Испания — Хорватия

Бывший капитан сборной Россиипрокомментировал спорное решение арбитра в матче между сборнымина Евро-2024.

В конце второго тайма английский рефери Майкл Оливер назначил пенальти в ворота испанцев после фола Родри в своей штрафной.

«У меня есть вопросы по этому эпизоду. Я не уверен, что был фол, это раз. Но если ты назначаешь пенальти, то там же была явная возможность забить гол. Я не понимаю. Пустые ворота, человек стоит в шести с половиной метрах, как судья не показывает красную карточку?

Если судья так категоричен к Перишичу, что он забежал рано в штрафную, то давай придираться к вратарю — у него ноги не на линии. Я бы дал красную карточку и гол бы засчитал», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».