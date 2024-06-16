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    Аршавин высказался о самом спорном эпизоде в матче Испания — Хорватия

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    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал спорное решение арбитра в матче между сборными Испании и Хорватии на Евро-2024.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    В конце второго тайма английский рефери Майкл Оливер назначил пенальти в ворота испанцев после фола Родри в своей штрафной.

    «У меня есть вопросы по этому эпизоду. Я не уверен, что был фол, это раз. Но если ты назначаешь пенальти, то там же была явная возможность забить гол. Я не понимаю. Пустые ворота, человек стоит в шести с половиной метрах, как судья не показывает красную карточку?

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    • Если судья так категоричен к Перишичу, что он забежал рано в штрафную, то давай придираться к вратарю — у него ноги не на линии. Я бы дал красную карточку и гол бы засчитал», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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