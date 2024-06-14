Сафонов официально перешел в «ПСЖ»

объявили о переходе вратаряв стан парижан.

Контракт 25-летнего голкипера рассчитан до лета 2029 года.

«Сафонов продолжит карьеру в Париже. "Краснодар" и "ПСЖ" оформили все документы, отныне Сафонов — голкипер чемпиона Франции и одного из топ-клубов Европы. Мы гордимся тем, что Матвей Сафонов является выпускником Академии ФК "Краснодар" и провел за наш клуб множество незабываемых матчей», — говорится в заявлении краснодарцев.

Напомним, в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль».