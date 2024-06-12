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    Мбаппе высказался о предстоящем Евро-2024

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    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2024 года, оценив силу своей национальной команды.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

    «У нас очень сильная команда, все это знают, мы не должны повторять это каждый раз. Мы приезжаем в Германию с большими амбициями, но также и с большим смирением. Мы проиграли последний финал чемпионата мира.

    Евро — очень сложный турнир, как с точки зрения тактики, так и с точки зрения интенсивности игры. Все команды знают друг друга практически наизусть. Это очень усложняет ситуацию. Мы уже испытали это в 2021 году», — приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на Sport Bild.

    Сборная Франции сыграет в группе D с Польшей, Нидерландами и Австрией.

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