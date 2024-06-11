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    Семин: На Евро-2024 точно будет команда, которая нас удивит

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    Российский тренер Юрий Семин поделился ожиданиями от Евро-2024.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «На Евро ни за кого болеть не буду. Просто буду смотреть футбол и наслаждаться. Сделаю для себя какие-то нюансы и выводы.

    Для меня главные фавориты — обычные. Это Франция и Англия с сильными составами. Наверное, к ним еще можно добавить Испанию. У них тоже есть неплохие шансы на победу. И последним фаворитом назову Германию. Они все-таки хозяева.

    Думаю, точно будет команда, которая нас удивит. Всегда на крупных турнирах кто-то набирает наилучшую форму и кондиции. А потом происходят чудеса. Они были и будут. Шансы выйти из группы есть и у Грузии, и Сербии. Хотя соперники у них достаточно сложные, но мы надеемся, что они преподнесут сюрпризы», — приводит слова Семина Sport24.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и закончится 14-го июля.

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