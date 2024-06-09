Талалаев высказался о возможном переходе Юсупова в «Химки»

Главный тренервысказался о возможном подписании в подмосковный клуб экс‑полузащитника

«Мы в целом ищем футболистов, подходящих под футбол "Химок" и под требования, которые у нас есть по каждой из позиций. Если говорить конкретно по Артуру Юсупову… Его, как я читал, все пророчат в "Химки". В нашей парадигме центральный полузащитник должен совершать от 15 до 20 отборов за игру. Плюс покрывать на рывках максимальной мощности не меньше тысячи метров. В том футболе, который мы хотим видеть. Это касается центральных полузащитников, концентрирующихся на оборонительных действиях. И при всем уважении к Артуру последний год в "Сочи" он не демонстрировал этих способностей.

Если передвигать его в линию ближе к атаке, то там то же самое. У нас есть игроки, которые совершают больше обводок и проникающих передач, чем Юсупов. Во время дискуссии брать или не брать того или иного игрока мы всегда оперируем конкретными цифрами. Зачем заранее брать игрока, который имеет меньше шансов на успех, чем любой другой сопоставимый с ним по уровню мастерства футболист? Такова моя логика как главного тренера команды. Но точку в переговорах всегда ставит инвестор, он платит свои деньги», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

В сезоне‑2023/24 34-летний Юсупов выступал за «Сочи», к которому присоединился осенью 2020 года, однако уже покинул сочинский клуб.

Напомним, что «Химкии» по итогам сезона повысились в классе и вышли в РПЛ.