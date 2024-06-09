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    Сычев: В сборной России система работает отлично

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    Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв поделился мыслями о сборной России после товарищеского матча с Беларусью.

    Дмитрий Сычёв
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    Дмитрий Сычёв

    «Я думаю, результат в любом случае стоял на втором месте. Самое главное было вместе собраться, показать, что у нас есть сборная, что она действительно грозная сила. Надо было проверить новые сочетания, сыграться. Я думаю, каждый матч важен именно для этого. Мы увидели новых ребят в составе, это тоже не может не радовать. Отлично работает система. Четыре гола забили. Я считаю, что вообще всё отлично», — сказал Сычёв в эфире «Матч ТВ».

    Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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