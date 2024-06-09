Тренер «Зенита» Анюков объяснил, почему финал Кубка России с «Балтикой» получился нервным

Тренер «Зенита»высказался о победе сине-бело-голубых в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» (2:1).

«Кубок есть кубок, нет фаворита. Не то чтобы лотерея, но одна игра, которая все решает. Для них тоже был шанс войти в историю. Поэтому матч был таким нервным», — приводит слова Анюкова ТАСС.

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.