Итальянский журналист: У «ПСЖ» могут быть проблемы с трансфером Сафонова

Журналист издания La Gazzetta dello Sportвысказался о возможном переходе голкипера «Краснодара»

Сообщалось, что Сафонов подпишет с «ПСЖ» контракт до июня 2029 года. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

В сезоне-2023/2024 основным вратарем «ПСЖ» был итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

«Доннарумма — отличный вратарь, и он привык бороться даже за то, чтобы сохранить свое место.

Проблема в том, что я не очень хорошо знаю Сафонова, поэтому мне не с чем сравнивать. Но, как мы узнали из французской газеты L'Equipe, у Матвея будет шанс конкурировать с Доннаруммой и другим вратарем "ПСЖ" Тенасом.

Также есть некоторые сомнения относительно того, что он русский. Возможно, из-за этого могут быть проблемы с трансфером», — приводит слова Грандессо «Спорт-Экспресс».