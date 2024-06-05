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    Бельгия победила Черногорию

    Бельгия — Черногория: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Бельгии Сборная Черногории
    Сборная Бельгии победила сборную Шотландии в товарищеской игре со счетом 2:0.

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    На 44-й минуте счет открыл Кевин Де Брейне. В конце встречи на 90-й минуте преимущество с пенальти удвоил Леандро Троссард.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Бельгия — Черногория 2:0
    Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (44'), 2:0 Леандро Троссард (пенальти) (90 + 3') Бельгия: Коэн Кастельс, Тома Мёнье (Тимоти Кастань, 46'), Зено Дебаст, Ваут Фас (Аксель Витсель, 46'), Максим Де Кёйпер, Артур Вермерен, Амаду Онана (Жереми Доку, 46'), Кевин Де Брёйне (Леандро Троссард, 46'), Янник Карраско (Доди Лукебакио, 46'), Жоан Бакайоко (Орел Мангала, 46'), Луа Опенда Черногория: Матия Саркич, Андрия Вукчевич, Игор Вуячич, Слободан Рубежич, Марко Вешович (Марко Вукчевич, 70'), Дритон Цамай (Владимир Йовович, 61'), Милутин Осмаич (Душан Бакич, 86'), Эдвин Куч (Марко Бакич, 61'), Никола Крстович (Стефан Мугоша, 86'), Стеван Йоветич (Небойша Косович, 70'), Milos Brnovic Предупреждения: Milos Brnovic (63'), Milos Brnovic (88')

    Следующий матч Бельгия проведет 8 июня против Люксембурга.

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