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    Словения обыграла Армению в товарищеском матче

    Словения — Армения: счет матча 2:1, обзор голов

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    Словения одолела Армению (2:1) в рамках товарищеского противостояния.

    Словения
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    Словения

    В составе словенской сборной голы забили Ян Млакар на 11-й минуте и Йосип Иличич на 63-й минуте.

    Единственный гол у Армении записал на свой счет Вараздат Ароян на 56-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Словения — Армения 2:1
    Голы: 1:0 Ян Млакар (11'), 1:1 Вараздат Ароян (56'), 2:1 Йосип Иличич (63') Словения: Вид Белец, Жан Карничник, Ванья Дркушич (Zan Zaletel, 79'), Эрик Янжа, Яка Бийол, Томи Хорват (Санди Ловрич, 71'), Ясмин Куртич (Тими Элшник, 59'), Андраж Шпорар (Йон Горенц-Станкович, 79'), Жан Випотник (Йосип Иличич, 59'), Ян Млакар (Петар Стоянович, 59'), Adam Gnezda Čerin Армения: Вараздат Ароян, Георгий Арутюнян, Стёпа Мкртчян, Артак Дашян (Ованес Арутюнян, 73'), Наяир Тикнизян (Edgar Grigoryan, 78'), Камо Оганесян (Давид Давидян, 78'), Артур Миранян (Gevorg Tarakhchyan, 73'), Артур Серобян (Жираир Шагоян, 67'), Styopa Mkrtchyan, Eduard Sperstian, Edgar Sevikyan (Ваган Бичахчян, 67')

    В следующем матче Словения встретится с Болгарией 8-го июня, а Армения сыграет против Казахстана 7-го числа.

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