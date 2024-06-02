ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рашид Рахимов«Каждый следующий шаг сложнее предыдущего». Рашид Рахимов — о тренерской доле и нюансах работы в Казани
  • 15:45
    • Рахимов высказался о слухах по поводу возможного увольнения из «Рубина»
  • 14:18
    • Романо: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
  • 15:20
    • «Салават Юлаев» и ЦСКА произвели обмен хоккеистами
  • 13:41
    • Вондроушова второй раз в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 13:30
    • Де Йонг: Я готов пойти на риск, чтобы сыграть на Евро-2024
    Все новости спорта

    Рахимов высказался о слухах по поводу возможного увольнения из «Рубина»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин
    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о том, как реагировал на слухи о возможном увольнении из казанского клуба.

    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»

    «Слухи о возможном увольнении из "Рубина" после вывода команды в РПЛ и крепкого места в середине таблицы? Это нормальное явление, когда есть два-три человека, пытающиеся накручивать.

    Главное, было и есть доверие президента клуба Марата Рашитовича Сафиуллина, главы республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Будем двигаться дальше. Понятно, каждый следующий шаг сложнее предыдущего», — сказал Рахимов LiveSport.ru.

  • Новый вызов для Сафонова. ПСЖ усиливает свой состав российским голкипером
  • Все подробности о переходе голкипера «Краснодара» в стан чемпионов Франции
  • 29/05/2024

    • Полное интервью с главным тренером «Рубина» можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» обыграть «Балтику» в основное время?
  • «Балтика» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Обойдет ли «Аталанта» на финише «Ювентус»?
  • «Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Овьедо» не позволит «Эйбару» добыть прямой билет в элиту
  • «Эйбар» — «Овьедо». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кайрат — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Леганес — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Англия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Германия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры