Рахимов высказался о слухах по поводу возможного увольнения из «Рубина»

Главный тренерответил на вопрос о том, как реагировал на слухи о возможном увольнении из казанского клуба.

«Слухи о возможном увольнении из "Рубина" после вывода команды в РПЛ и крепкого места в середине таблицы? Это нормальное явление, когда есть два-три человека, пытающиеся накручивать.

Главное, было и есть доверие президента клуба Марата Рашитовича Сафиуллина, главы республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Будем двигаться дальше. Понятно, каждый следующий шаг сложнее предыдущего», — сказал Рахимов LiveSport.ru.

Полное интервью с главным тренером «Рубина» можно посмотреть по этой ссылке.