Рахимов: «Боруссии» нечего терять в матче против такого гранда, как «Реал»

Главный тренервысказал мнение о том, что может наставник дортмундскойпротивопоставить мадридскомув финале Лиги чемпионов.

Команды встречаются на лондонском стадионе «Уэмбли» 1 июня, начало матча в 22:00 мск. LiveSport проведет онлайн-трансляцию встречи. С прогнозами наших экспертов на матч можно ознакомиться по ссылке.

«Дортмунду вообще нечего терять против такого гранда, как "Реал". Не может быть никакого волнения. Но Мадрид настолько опытен в таких матчах, что небольшое преимущество отдаю ему», — заявил Рахимов LiveSport.Ru.

Полностью с интервью главного тренера «Рубина» можно будет ознакомиться на нашем сайте уже в ближайшее время.