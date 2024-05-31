Черышев: По именам «Реал» немного получше, но по игровой дисциплине «Боруссия»

Главный тренер ярославскогоподелился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между

«Кого "Реал" и "Боруссия" прошли в полуфиналах ЛЧ? "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Представляете, каких соперников они обыграли? Поэтому я думаю, что фаворита в финале точно нет. По именам "Реал" немного получше, но по игровой дисциплине, конечно, "Боруссия". Будет очень интересный матч.

Будет иметь большое значение спокойствие, хладнокровие и опыт. Этого у "Реала" всё-таки побольше, поэтому я думаю, что они выиграют», — приводит слова Черышева «Чемпионат».

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится завтра, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.