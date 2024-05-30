Непомнящий прокомментировал отставку Гончаренко

Известный российский наставниквысказался об отставке главного тренера «Урала»

«Мне сложно сказать, нужно ли было раньше увольнять Гончаренко или нет. Я помню, как "Урал" начинал этот сезон. Тогда была солидная и организованная команда, а потом что-то случилось, кого-то потеряли, и кто-то не смог.

После этого всё пошло под откос. Увольнение Гончаренко — это ожидаемая реакция руководства, которое неделю назад говорило, что к тренеру претензий нет», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

Сегодня, 30 мая, стало известно об уходе Гончаренко с поста главного тренера «Урала». Причиной стали неудачные результаты в чемпионате и поражение в первом стыковом матче за право играть в РПЛ от «Акрона».