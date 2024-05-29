Илич: Нам надо выиграть в Туле

Главный тренер «ПАРИ НН»дал послематчевую оценку игре своей команды в первом стыковом матче против тульского «Арсенала» (1:2).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Саша Илич Фото: fcnn.ru

«В чем причина поражения? У нас высокая команда. Недопустимо пропускать с углового, но так случилось. Такие матчи бывают. Вот сегодня такое и произошло.

А как такое случилось? Так произошло. Что нам делать? Нельзя отмотать время назад. Если мы хотим сохранить прописку в РПЛ, не можем пропускать так просто.

Что нужно сделать в Туле, чтобы сохранить место в РПЛ? Выиграть. У нас только один путь — выиграть» — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

Ответная игра состоится 1 июня в Туле.