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    Илич: Нам надо выиграть в Туле

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    Главный тренер «ПАРИ НН» Саша Илич дал послематчевую оценку игре своей команды в первом стыковом матче против тульского «Арсенала» (1:2).

    Саша Илич
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    Саша Илич

    «В чем причина поражения? У нас высокая команда. Недопустимо пропускать с углового, но так случилось. Такие матчи бывают. Вот сегодня такое и произошло.

    А как такое случилось? Так произошло. Что нам делать? Нельзя отмотать время назад. Если мы хотим сохранить прописку в РПЛ, не можем пропускать так просто.

    Что нужно сделать в Туле, чтобы сохранить место в РПЛ? Выиграть. У нас только один путь — выиграть» — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

    Ответная игра состоится 1 июня в Туле.

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