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    Романо: Флик подписал контракт с «Барселоной»

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    Новым главным тренером «Барселоны» станет Ханс-Дитер Флик. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    Стало известно, что руководство «сине-гранатовых» уже подписало соглашение с Фликом. В скором времени об этом объявят официально.

    Напомним, что 24-го мая в «Барселоне» заявили о расставании с главным тренером команды Хави. Ранее была возможность того, что испанец сохранит свой пост, но руководство «сине-гранатовых» решило сменить наставника команды.

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