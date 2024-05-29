Романо: Флик подписал контракт с «Барселоной»

Новым главным тренеромстанет. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «сине-гранатовых» уже подписало соглашение с Фликом. В скором времени об этом объявят официально.

Напомним, что 24-го мая в «Барселоне» заявили о расставании с главным тренером команды Хави. Ранее была возможность того, что испанец сохранит свой пост, но руководство «сине-гранатовых» решило сменить наставника команды.

По итогам сезона 2023/2024 «Барселона» заняла 2-е место в таблице Примеры с 85-ю очками в активе, отстав от «Реала» на 10 пунктов.