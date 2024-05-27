Агент Дюпина высказался о будущем вратаря в «Рубине»

, агент голкипера, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в

«Про историю Дюпина никто ничего не скажет, пока она не завершится и ничего не будет подписано — не только про "Краснодар", а вообще в целом. Любой переход делается в тишине, а как только он становится понятным и ясным — может и не состояться.

Конечно, вероятность перехода Дюпина всегда есть, но вопрос — какая? Юрий хороший и востребованный вратарь. Может, это и не "Краснодар" будет. Такое тоже возможно. Не могу сказать точно, что будет клуб из России. Ситуация постоянно меняется — буквально каждый час. Сейчас одно, через некоторое время — другое. Условно, позвонит "Манчестер Юнайтед" и скажет, что хочет этого вратаря. И ситуация уже другая, а потом еще и "Барселона" перезвонит. Это я утрирую, конечно, но история динамичная», — приводит слова Кигинько Sport24.

В прошедшем сезоне Дюпин провел за «Рубин» 29 матчей и пропустил 35 голов.