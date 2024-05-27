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    Сборная Беларуси назвала состав на матч с Россией

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    Шесть футболистов из российских клубов вошли в состав сборной Беларуси на предстоящие товарищеские матчи.

    Кирилл Печенин
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    Кирилл Печенин

    Сборная Беларуси сыграет 7 июня с командой России, а еще через четыре дня ее соперником станет Израиль.

    Вратари: Павел Павлюченко («Пахтакор», Узбекистан), Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Федор Лапоухов («Динамо-Минск»);

    защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Роман Юзепчук, Захар Волков (оба — «Химки», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно), Денис Левицкий («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Касараб («Динамо-Брест»);

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    • полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Диошдьер», Венгрия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Валерий Громыко («Кайсар», Кызылорда, Казахстан), Валерий Бочеров, Артем Концевой (оба — «Урал», Россия), Максим Киреев («Льерс», Бельгия);

    нападающие: Дмитрий Антилевский («Хапоэль» Хайфа, Израиль), Герман Барковский («Динамо-Брест»), Владислав Морозов («Арока», Португалия).

    Матч Беларусь — Россия пройдет 7 июня в Минске, начало — в 20:00 мск.

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