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    Карпин: Песьяков был готов хорошо

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в заключительном туре РПЛ-2023/24.

    Сергей Песьяков
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    Сергей Песьяков

    «По игре можно гордиться нашими футболистами, у которых с турнирной точки зрения, возможно, не было мотивации. Но на поле этого не чувствовалось. Конечно, хотелось выиграть и подняться как можно выше, но остались на седьмом месте.

    Что касается Песьякова, то он был готов хорошо, восстановился от травмы. Он провел в команде семь лет, эта игра стала прощальной.

    Почему у игроков сводило ноги в конце? Мы как добирались сюда? Вы проедьте этот путь и посмотрите, будет сводить ноги или нет. Один раз я бы с удовольствием проехал», — сказал Карпин на пресс-конференции.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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