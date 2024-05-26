Карпин: Песьяков был готов хорошо

Главный тренер «Ростова»прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в заключительном туре РПЛ-2023/24.

«По игре можно гордиться нашими футболистами, у которых с турнирной точки зрения, возможно, не было мотивации. Но на поле этого не чувствовалось. Конечно, хотелось выиграть и подняться как можно выше, но остались на седьмом месте.

Что касается Песьякова, то он был готов хорошо, восстановился от травмы. Он провел в команде семь лет, эта игра стала прощальной.

Почему у игроков сводило ноги в конце? Мы как добирались сюда? Вы проедьте этот путь и посмотрите, будет сводить ноги или нет. Один раз я бы с удовольствием проехал», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.