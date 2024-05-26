Карпин: Песьяков был готов хорошо

Сергей Песьяков Фото: globallookpress.com
«По игре можно гордиться нашими футболистами, у которых с турнирной точки зрения, возможно, не было мотивации. Но на поле этого не чувствовалось. Конечно, хотелось выиграть и подняться как можно выше, но остались на седьмом месте.
Что касается Песьякова, то он был готов хорошо, восстановился от травмы. Он провел в команде семь лет, эта игра стала прощальной.
Почему у игроков сводило ноги в конце? Мы как добирались сюда? Вы проедьте этот путь и посмотрите, будет сводить ноги или нет. Один раз я бы с удовольствием проехал», — сказал Карпин на пресс-конференции.
«Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.