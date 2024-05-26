Защитники «Урала» и «Пари НН» смогут играть в стыках

Защитник «Урала»из «Пари НН» имеют право выйти в стыковых матчах, несмотря не полученные предупреждения в 30-м туре РПЛ.

Для хорвата желтая карточка стала 12-й по счету, а для болгарина — 4-й. Тем не менее согласно регламенту стыковых матчей от 29 февраля 2024 года они не учитываются.

Календарь и таблица РПЛ

В пункте 16.5 в нем говорится:

«Дисциплинарные санкции футболистов и официальных лиц клубов РПЛ и первой лиги ФНЛ в виде дисквалификаций, полученных в связи с участием в чемпионате и первой лиге ФНЛ, переносятся на соревнования за исключением дисквалификаций, полученных в связи с получением ими каждого 4-го предупреждения в РПЛ и первой лиге ФНЛ (также в соревнование не переносятся предупреждения, полученные указанными лицами в РПЛ и Первой лиге ФНЛ)».