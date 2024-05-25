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    РПЛ. «Зенит» — чемпион, «Краснодар» — второй, «Динамо» — третье, «Пари НН» и «Урал» будут играть в стыках

    Результаты матчей 30-го тура российской Премьер-лиги

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    Константин Тюкавин«Краснодар» — «Динамо» 1:0. Онлайн Иэн ГэрриОт преемника Макгрегора до главного ненавистника. За что фанаты UFC невзлюбили Иэна Гэрри? Рафаэль Надаль«Ролан Гаррос»-2024: дилемма Надаля, загадка Медведева, мечта Рублева, несправедливый статус Алькараса и грунтовая королева
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  • 18:32
    • «Сочи» вылетел из РПЛ, а «Пари НН» сыграет в стыковых матчах
  • 18:29
    • «Краснодар» дома одолел «Динамо» и финишировал вторым
  • 18:29
    • «Балтика» проиграла «Локомотиву» и покинула РПЛ
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    Гол Артура принес «Зениту» золотые медали
    Матчи 30-го тура чемпионата России прошли 25 мая.

    «Зенит» — «Ростов» 2:1

    «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) в матче 30-го тура российской Премьер-лиги.

    Первый гол забила команда Валерия Карпина на 54-й минуте. Нападающий «Ростова» Роналдо получил передачу от партнера по команде на правом фланге и быстро пробил по воротам, удар оказался голевым — 1:0.

    «Зениту» удалось сравнять счет на 65-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Ростова», нападающий «сине-бело-голубых» Густаво Мантуан уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

    Победный гол в этом матче «Зенит» забил на 85-й минуте. Бразильский нападающий Артур отметился точным ударом.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Ростов 2:1
    Голы: 0:1 Роналдо (54'), 1:1 Густаво Мантуан (пенальти) (65'), 2:1 Артур (85') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нино, Нуралы Алип, Вячеслав Караваев, Густаво Мантуан, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Иван Сергеев, Матео Кассьерра Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Иван Комаров, Кирилл Щетинин, Даниил Павлович Уткин, Роналдо, Егор Голенков Предупреждения: Вячеслав Караваев (22'), Умар Сако (61'), Иван Комаров (69'), Артур (86')

    По итогам нынешнего сезона «Зенит» стал стал чемпионом России в 6-й раз подряд. «Ростов» — на 7-й позиции (43).

    «Краснодар» — «Динамо» 1:0

    В 30-м туре РПЛ «Краснодар» принимал «Динамо». Хозяева победили со счетом 1:0.

    В первом тайме подопечные Мурада Мусаева больше атаковали и даже забили гол, но его отменили из-за офсайда.

    Исход противостояния был решен на 52-й минуте. Оласа с левого полуфланга прострелил параллельно лицевой линии во вратарскую, а Кордоба чуть опередил Фернандеса, выиграл у него борьбу, и в падении вколотил мяч под перекладину.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Динамо 1:0
    Гол: 1:0 Джон Кордоба (52') Краснодар: Матвей Сафонов, Витор Тормена, Хуниор Алонсо, Лукас Оласа, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Виктор Са Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин Предупреждения: Александр Черников (8'), Диего Лаксальт (28'), Лукас Оласа (55'), Роберто Фернандес (70'), Никита Кривцов (74'), Сергей Паршивлюк (87'), Сергей Паршивлюк (88')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» не смог стать чемпионом. Команда финишировала на 2-й строчке. «Динамо» в итоге заняло 3-е место.

    «Факел» — «Ахмат» 2:0

    В параллельном матче «Факел» на своем поле взял верх над «Ахматом» со счетом 2:0.

    У победителей голы забили Сергей Божин и Евгений Марков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Ахмат 2:0
    Голы: 1:0 Сергей Божин (6'), 2:0 Евгений Марков (54') Факел: Александр Беленов, Райан Сенхаджи, Сергей Божин, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Мастерной Владислав, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Максим Максимов, Евгений Марков Ахмат: Михаил Опарин, Турпал Ибишев, Надер Гандри, Милош Шатара, Мирослав Богосавац, Ризван Уциев, Камило, Владислав Камилов, Светослав Ковачев, Бернард Бериша, Мохамед Конате

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    «Балтика» — «Локомотив» 1:3

    «Локомотив» обыграл «Балтику» (3:1) в матче 30-го тура российской Премьер-лиги.

    В составе «железнодорожников» голы забили на Антон Миранчук на 8-й минуте, Артём Карпукас на 66-й минуте и Тимур Сулейманов на 88-й минуте.

    Единственный гол у «Балтики» забил Виталий Лисакович на 76-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Балтика — Локомотив 1:3
    Голы: 0:1 Антон Миранчук (8'), 0:2 Артём Карпукас (66'), 1:2 Виталий Лисакович (76'), 1:3 Тимур Сулейманов (88') Балтика: Евгений Латышонок, Кевин Андраде, Александр Жиров, Диего Луна, Данила Козлов, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Кристиян Бистрович, Алекс Насименто Фернандес, Виталий Лисакович, Анхело Энрикес Локомотив: Илья Лантратов, Илья Самошников, Ньямси Жерзино, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Тимур Сулейманов Предупреждения: Анхело Энрикес (12'), Кевин Андраде (34'), Диего Луна (40'), Дмитрий Баринов (43'), Евгений Морозов (54'), Алекс Насименто Фернандес (90+2')

    После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 53 очками в активе. «Балтика» — на 15-й позиции (26 баллов), вылетев из РПЛ.

    Все прогнозы на футбол

    «Рубин» — «Сочи» 1:1

    В одной из встреч «Рубин» сыграл вничью с «Сочи» (1:1).

    В составе казанской команды единственный гол забил нападающий Мирлинд Даку на 22-й минуте. «Сочи» сумел сравнять счет уже на 87-й минуте благодаря голу Сауль Гуарирапа.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Сочи 1:1
    Голы: 1:0 Мирлинд Даку (22'), 1:1 Сауль Гуарирапа (87') Рубин: Юрий Дюпин, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Егор Тесленко, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Валентин Вада, Дардан Шабанхаджай, Руслан Безруков, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика, Ванья Дркушич, Марсело Алвес, Артём Макарчук, Вячеслав Литвинов, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Алексей Сутормин, Александар Юкич, Сауль Гуарирапа Предупреждения: Кирилл Заика (42'), Ванья Дркушич (45+2'), Никита Бурмистров (72'), Дмитрий Кабутов (75'), Марсело Алвес (84'), Илья Рожков (90')

    По итогам сезона «Сочи» занял последнее 16-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе, команда покинула РПЛ. «Рубин» расположился на 8-й позиции (42 балла).

    «Крылья Советов» — «Пари НН» 1:1

    «Крылья Советов» также поделил очки с «Пари НН» (1:1).

    У самарской команды отличился Бенхамин Гарре на 58-й минуте, а «Пари НН» ответил голом Зе Турбо на 77-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Пари НН 1:1
    Голы: 1:0 Бенхамин Гарре (58'), 1:1 Зе Турбо (77') Крылья Советов: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Илья Гапонов, Бенхамин Гарре, Сергей Бабкин, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Амар Рахманович Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Никита Каккоев, Маттео Стаматов, Николай Калинский, Александр Трошечкин, Константин Кучаев, Зе Турбо, Хуан Мануэль Боселли Предупреждения: Зе Турбо (35'), Маттео Стаматов (41'), Виктор Александров (47'), Николай Калинский (68'), (89')

    После 30-и туров нижегородцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе, попав в зону стыковых матчей за выживание в лиге. «Крылья Советов» — на 9-й позиции (41).

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  • 23/05/2024

    • ЦСКА — «Урал» 2:0

    ЦСКА в 30-м туре РПЛ принимал «Урал». У хозяев проблем не возникло. Команда победила со счетом 2:0.

    Ворота соперника поразили Виктор Давила и Тамерлан Мусаев. Оба мяча были забиты в первом тайме.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Урал 2:0
    Голы: 1:0 Davila V. (40'), 2:0 Тамерлан Мусаев (42') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Илья Агапов, Хелвен, Саша Зделар, Виктор Мендес, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев, Diveev I., Davila V. Урал: Алексей Мамин, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Андрей Егорычев, Илья Ишков, Игорь Дмитриев, Алексей Каштанов Предупреждения: Тамерлан Мусаев (14'), Силвие Бегич (27'), Итало (44'), Diveev I. (66')

    В параллельной встрече «Оренбург» дома играл со «Спартаком». За 90 минут команды не смогли забить друг другу.

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    • «Оренбург» — «Спартак»

    «Оренбург» дома играл со «Спартаком». За 90 минут команды не смогли забить друг другу.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Спартак 0:0
    Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Габриэль Флорентин, Мохаммад Горбани, Иван Башич, Химми Марин, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья Спартак: Александр Максименко, Никита Чернов, Леон Классен, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Данил Пруцев, Хесус Медина, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич, Тео Бонгонда, Александр Соболев Предупреждения: Руслан Литвинов (55'), Александр Максименко (81'), Матиас Перес (82'), (88')
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