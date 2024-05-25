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    «Реал» и «Бетис» поделили очки в матче Примеры

    «Реал» — «Бетис»: счет матча 0:0, обзор

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    «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) в матче 38-го тура испанской Примеры.

    «Реал»
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    «Реал»

    За весь матч «Реал» ударил в створ ворот 5 раз и подал 4 угловых. «Бетис» трижды угрожал воротам соперника и совершил 12 штрафных ударов.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Бетис 0:0
    Реал Мадрид: Тибо Куртуа (Кепа Аррисабалага, 63'), Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 74'), Антонио Рюдигер, Начо, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа (Лука Модрич, 74'), Тони Кроос (Даниель Себальос, 87'), Джуд Беллингхэм, Родриго, Винисиус Жуниор Бетис: Эктор Бельерин, Хуан Миранда, Сократис Папастатопулос, Юссуф Сабали, Родриго Эрнандес (Серхи Альтмира, 72'), Марк Рока, Виллиан Жозе (Эз Абде, 81'), Айосе Перес, Johnny Cardoso, Ricardo Visus, Fran Vieites Предупреждения: Начо Фернандес (5'), Даниэль Карвахаль (72'), Сократис Папастатопулос (84')

    По итогам нынешнего сезона «Реал» занял 1-е место в таблице Примеры с 95-ю очками в активе. «Бетис» — на 7-й позиции (57 баллов).

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