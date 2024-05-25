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    Кононов: «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» достойны первого места

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    Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

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    «Не делаю прогнозы. Все команды достойны, все отыграли сезон хорошо. Может быть, от "Зенита" ждали большего. Определенные отрезки и матчи они очень серьезно играли, но сейчас был какой‑то спад. "Динамо" и "Краснодар" точно так же сыграли: в сезоне были очень хорошие игры, были и спады. Все три команды достойны первого места. Кто будет чемпионом? Самому интересно.

    Отставка Ивича? Трудно сказать, удивила или нет, но когда команда идет на первом месте… Мы не знаем, что происходило на самом деле внутри клуба.

    А если "Краснодар" станет чемпионом, что вы скажете? Что руководство и Мусаев — молодцы? Давайте подождем», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

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    Перед заключительным туром МИР РПЛ «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Краснодар» на три балла. Второе место занимает «Зенит» (54 очка),

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