Рамос — Кроосу: Ты уникальный игрок и исключительный человек, один из лучших

Защитникпрокомментировал решение своего бывшего партнера позавершить карьеру после Евро-2024.

«Было приятно разделить с тобой столько особенных моментов и успехов. Ты уникальный игрок и исключительный человек, один из лучших. Всегда в моей команде, Антонио. Наслаждайся своей новой жизнью и воспоминаниями о прекрасной карьере, в которой ещё осталось несколько глав», — написал Рамос в своей социальной сети.

Напомним, что Кроос пополнил состав «Реала» в 2014-м году, перейдя из «Баварии». За 10 лет в стане «сливочных» полузащитник провел 463 матчей, забил 28 голов и сделал 98 голевых передач. В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 45-и встречах за «Реал» во всех турнирах, забил гол и сделал 8 голевых передач.

Тони Кроос сыграет на чемпионате Европы 2024-го года в составе сборной Германии. Турнир начнется 14-го июня и закончится 14-го июля.