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    Рамос — Кроосу: Ты уникальный игрок и исключительный человек, один из лучших

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    Защитник «Севильи» Серхио Рамос прокомментировал решение своего бывшего партнера по «Реалу» Тони Крооса завершить карьеру после Евро-2024.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «Было приятно разделить с тобой столько особенных моментов и успехов. Ты уникальный игрок и исключительный человек, один из лучших. Всегда в моей команде, Антонио. Наслаждайся своей новой жизнью и воспоминаниями о прекрасной карьере, в которой ещё осталось несколько глав», — написал Рамос в своей социальной сети.

    Напомним, что Кроос пополнил состав «Реала» в 2014-м году, перейдя из «Баварии». За 10 лет в стане «сливочных» полузащитник провел 463 матчей, забил 28 голов и сделал 98 голевых передач. В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 45-и встречах за «Реал» во всех турнирах, забил гол и сделал 8 голевых передач.

    Тони Кроос сыграет на чемпионате Европы 2024-го года в составе сборной Германии. Турнир начнется 14-го июня и закончится 14-го июля.

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