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    Орлов: В матче «Краснодара» и «Динамо» забитые мячи будут точно

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    Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, за счёт чего «Краснодар» может обыграть «Динамо» в последнем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    «Я думаю, забитые мячи будут точно. Тем более что Лещук, который в последнем этом матче, как он мог за стенку встать, когда штрафной-то пробивал игрок "Крыльев Советов"? Просто встал за стенку! Надо встать в угол, стенка закрывает один угол, а ты закрываешь другой. Но у них слабый вратарь.

    Вот, может быть, в этом уже превосходство» Краснодара«, что Сафонов. Если там всё будет выравниваться, Сафонов посильнее», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 29 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо», опережающее идущий следом «Зенит» на два очка. «Краснодар» замыкает тройку лидеров. Чёрно-зелёные отстают от бело-голубых на три очка.

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