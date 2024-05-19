ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Краснодар»Нас ждет золотой матч. «Краснодар» остался в чемпионской гонке, отправив «Сочи» в Первую лигу
  • 02:46
    • Усик победил Фьюри раздельным решением и стал абсолютным чемпионом
  • 00:00
    • «Милан» уступил «Торино»
  • 23:40
    • Чехия уверенно победила Великобританию и вышла на первое место в группе
    Все новости спорта

    Колыванов: У «Динамо» в Краснодаре будет тяжелейший матч

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Краснодар
    Бывший футболист сборной России и московского «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, как нужно играть «бело‑голубым» в заключительном туре чемпионата России против «Краснодара».

    Игорь Колыванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Колыванов

    «Динамо», набрав 56 очков, возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» отстает от москвичей на три балла и идет на втором месте. В заключительном туре чемпионата России 25 мая команды сыграют друг против друга в Краснодаре.

    «Я думаю, что это будет тяжелейший матч. Играть всегда сложно, когда ты держишь в голове, что тебя устраивает ничья. Такие матчи не всегда заканчиваются победой команды, которая играет на ничью. "Динамо" умеет высоко атаковать, высоко создавать давление, у них прекрасные фланги, быстрые нападающие — они умеют играть в хороший футбол, который нравится болельщикам.

    Календарь и таблица РПЛ

    "Динамо" в этом сезоне пропустило много голов. Если они будут играть от обороны, то я не уверен, что они выдержат тот ритм, который предложит "Краснодар". Нужно играть в свой футбол и не думать о результате», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» переиграть «Ахмат» в Грозном?
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Манчестер Сити» обыграет «Вест Хэм» и снова станет чемпионом?
  • «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Арсенал» завершит сезон разгромной победой?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Валенсия — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры