Колыванов: У «Динамо» в Краснодаре будет тяжелейший матч

Бывший футболист сборной России и московского «Динамо»рассказал, как нужно играть «бело‑голубым» в заключительном туре чемпионата России против «Краснодара».

«Динамо», набрав 56 очков, возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» отстает от москвичей на три балла и идет на втором месте. В заключительном туре чемпионата России 25 мая команды сыграют друг против друга в Краснодаре.

«Я думаю, что это будет тяжелейший матч. Играть всегда сложно, когда ты держишь в голове, что тебя устраивает ничья. Такие матчи не всегда заканчиваются победой команды, которая играет на ничью. "Динамо" умеет высоко атаковать, высоко создавать давление, у них прекрасные фланги, быстрые нападающие — они умеют играть в хороший футбол, который нравится болельщикам.

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"Динамо" в этом сезоне пропустило много голов. Если они будут играть от обороны, то я не уверен, что они выдержат тот ритм, который предложит "Краснодар". Нужно играть в свой футбол и не думать о результате», — сказал Колыванов «Матч ТВ».