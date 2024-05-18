Сафонов: Обыграть «Динамо» на словах это звучит просто, но на деле посмотрим

Голкипервысказался о победе над(3:2) и предстоящем матче против

«Согласен, что "Краснодар" был в одном шаге от поражения, но мы сделали два шага к победе, и это самое главное. "Сочи" показал хороший футбол, моментами нам было тяжело что‑то противопоставить им. Они непривычно для нас начинали низом атаки и старались контролировать мяч, что немногие решаются делать в матчах против нас, и у них хорошо это получалось.

В первые 15 минут у нас получалась своя игра, но затем у нас пошли какие‑то проблемы, "Сочи" организовал свою игру, и остаток первого тайма пошел под их давлением. В перерыве провели определенную работу, на второй тайм был запредельный настрой. Думаю, "Краснодар" перевернул игру во втором тайме и был лучше. Выпустили на поле Мозеса, нашего джокера, который полностью перевернул игру. Возможно, "Краснодар" показал свой не самый сильный футбол, но мы добились победы, а это для нас важно после последних трех матчей.

Что будет за игра с "Динамо"? Наверное, не представляю. Если скажу, что представляю, то обману, потому что таких решающих матчей в карьере футболиста не так много. Это будет интересно.

Что нужно сделать? Обыграть "Динамо". На словах это звучит просто, но на деле посмотрим», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

После этого матча у «Краснодара» 53 очка и второе место, «Сочи» с 23 очками на последней строчке.