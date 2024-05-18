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    Сафонов: Обыграть «Динамо» на словах это звучит просто, но на деле посмотрим

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    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе над «Сочи» (3:2) и предстоящем матче против «Динамо».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Согласен, что "Краснодар" был в одном шаге от поражения, но мы сделали два шага к победе, и это самое главное. "Сочи" показал хороший футбол, моментами нам было тяжело что‑то противопоставить им. Они непривычно для нас начинали низом атаки и старались контролировать мяч, что немногие решаются делать в матчах против нас, и у них хорошо это получалось.

    В первые 15 минут у нас получалась своя игра, но затем у нас пошли какие‑то проблемы, "Сочи" организовал свою игру, и остаток первого тайма пошел под их давлением. В перерыве провели определенную работу, на второй тайм был запредельный настрой. Думаю, "Краснодар" перевернул игру во втором тайме и был лучше. Выпустили на поле Мозеса, нашего джокера, который полностью перевернул игру. Возможно, "Краснодар" показал свой не самый сильный футбол, но мы добились победы, а это для нас важно после последних трех матчей.

    Что будет за игра с "Динамо"? Наверное, не представляю. Если скажу, что представляю, то обману, потому что таких решающих матчей в карьере футболиста не так много. Это будет интересно.

    Что нужно сделать? Обыграть "Динамо". На словах это звучит просто, но на деле посмотрим», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

    После этого матча у «Краснодара» 53 очка и второе место, «Сочи» с 23 очками на последней строчке.

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