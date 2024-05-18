Морено: Продолжим играть и вернемся в следующем же году в РПЛ

Главный тренерподвел итог матча с(2:3).

«В каких‑то моментах нам не хватало удачи, это тоже важная часть футбола. Несмотря на хорошую игру, в футболе могут происходить такие вещи. Считаю, что мы играли хорошо во многих матчах, но, к сожалению, футбол состоит из маленьких деталей. К сожалению, из всех этих моментов сложился такой результат.

Мы собрались в раздевалке. Мы все обсудили, я похвалил ребят за то, что они сражались и боролись до конца. Также сказал, что мы не будем опускать руки, продолжим играть и вернемся в следующем же году в РПЛ.

У нас будет команда с менталитетом победителя, в которой будет много российских игроков. Я очень рад, что мне предстоит работать с россиянами, потому что здесь очень много талантливых игроков. Мы будем бороться и сражаться, чтобы вернуться в РПЛ еще сильнее. Рад, что у меня будет такая возможность, я продолжу работу в Сочи», — цитирует Морено «Матч ТВ».

После этого матча у «Краснодара» 53 очка и второе место, «Сочи» с 23 очками на последней строчке.