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    Морено: Продолжим играть и вернемся в следующем же году в РПЛ

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    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итог матча с «Краснодаром» (2:3).

    Роберт Морено
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    Роберт Морено

    «В каких‑то моментах нам не хватало удачи, это тоже важная часть футбола. Несмотря на хорошую игру, в футболе могут происходить такие вещи. Считаю, что мы играли хорошо во многих матчах, но, к сожалению, футбол состоит из маленьких деталей. К сожалению, из всех этих моментов сложился такой результат.

    Мы собрались в раздевалке. Мы все обсудили, я похвалил ребят за то, что они сражались и боролись до конца. Также сказал, что мы не будем опускать руки, продолжим играть и вернемся в следующем же году в РПЛ.

    У нас будет команда с менталитетом победителя, в которой будет много российских игроков. Я очень рад, что мне предстоит работать с россиянами, потому что здесь очень много талантливых игроков. Мы будем бороться и сражаться, чтобы вернуться в РПЛ еще сильнее. Рад, что у меня будет такая возможность, я продолжу работу в Сочи», — цитирует Морено «Матч ТВ».

    После этого матча у «Краснодара» 53 очка и второе место, «Сочи» с 23 очками на последней строчке.

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