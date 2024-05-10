Паредес: До 82-й минуты мы провели отличный матч

Полузащитниквысказался о матче с(2:2) в 1/2 финала Лиги Европы.

«Больно, игра была в наших руках, и, к сожалению, из-за автогола Манчини мы были вынуждены идти на риски. Против сильных игроков этого сделать невозможно. Мы сделали все, чтобы забить два гола, до 82-й минуты мы провели отличный матч. Сожалеем, мы приложили большие усилия. Мы хотели подарить болельщикам финал, но уходим домой с пустыми руками», — цитирует Паредеса пресс-служба УЕФА.

Первая игра в Риме завершилась победой «Байера» со счетом 2:0. Таким образом, немецкий клуб победил по сумме двух игр (4:2) и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Аталантой».

Финал состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.