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    Шпилевский: Кокорин — очень важный футболист для «Ариса»

    Футбол Высшая лига Кипра Арис
    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о российском форварде Александре Кокорине, который накануне продлил контракт с клубом.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «В идеальных кондициях Кокорин — очень важный футболист для "Ариса". То, каким он был большую часть сезона, — этого недостаточно, он сам это прекрасно понимает. Мы с Кокориным в прекрасных отношениях. Я ему это не раз говорил. Можно понять меня как главного тренера. И команда это чувствует: если Кокорин не в идеальных кондициях, то он не помощник. Если он в таком состоянии, в котором был в прошлом году, тогда Кокорин фантастический игрок!

    Надеюсь, что эта стабильность будет. Как я вижу на данный момент, Кокорин хочет в следующем году ещё раз всем доказать. Он знает, что этот год был не так успешен для него и команды. Ожидаем большего. Надеюсь, что он подтвердит это на поле», — сказал Шпилевский «Чемпионату».

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