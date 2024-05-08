Фердинанд: «Боруссия» провела на высоком уровне матч в Париже

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу дортмундскойнад(1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» обыграла «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 2:0.

«Это достижение. Терзич (главный тренер "Боруссии" — прим.) знает ценность и важность каждого в своей команде. До финала не добраться, если справятся не все до единого.

Вся дортмундская команда отыграла на самом высоком уровне», — приводит слова Фердинанда официальный сайт УЕФА.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал» Мадрид — «Бавария»

Напомним, второй финалист ЛЧ определится в противостоянии мадридского «Реала» и «Баварии». Первый матч завершился вничью 2:2.