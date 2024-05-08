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    Алексей Березуцкий: «Балтика» может спокойно «слить» Кубок России

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    Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему «Балтика» может проиграть «Спартаку» в финал Пути регионов Кубка России.

    Алексей Березуцкий
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    Алексей Березуцкий

    «Всем командам, за исключением "Зенита", тяжело играть два раза в неделю. Это заметно пять–шесть лет. К сожалению, падает уровень.

    На классе играть тяжеловато, только "Зенит" в прошлых сезонах где-то мог это делать.

    В принципе, с точки зрения графика, как по мне, "Балтика" может спокойно слить Кубок, потому что чемпионат важнее, [важнее] остаться в РПЛ», — сказал Березуцкий в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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