Алексей Березуцкий: «Балтика» может спокойно «слить» Кубок России

Бывший главный тренер ЦСКАобъяснил, почемуможет проигратьв финал Пути регионов Кубка России.

«Всем командам, за исключением "Зенита", тяжело играть два раза в неделю. Это заметно пять–шесть лет. К сожалению, падает уровень.

На классе играть тяжеловато, только "Зенит" в прошлых сезонах где-то мог это делать.

В принципе, с точки зрения графика, как по мне, "Балтика" может спокойно слить Кубок, потому что чемпионат важнее, [важнее] остаться в РПЛ», — сказал Березуцкий в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее стало известно, где пройдет Суперфинал Кубка России.