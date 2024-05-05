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    Семин объяснил, почему «Краснодар» не готов к борьбе за титул

    Футбол Краснодар Ахмат Зенит
    Известный тренер Юрий Семин раскритиковал «Краснодар» после поражения от «Ахмата» (0:1) в 27-м туре РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Краснодар» упустил возможность подняться на первое место в таблице РПЛ.

    «Я уже неоднократно говорил: так за чемпионство не борются. Чисто психология не на высоком уровне у команды. Это основное, потому что как только "Краснодар" приближается к "Зениту", так обязательно допускает какие-то ошибки и проигрывает матч.

    "Зенит" явный фаворит. Не получается такой конкретной конкуренции за чемпионское звание. Почему? Это должен сам "Краснодар" внутри разобраться: руководители, тренеры.

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    • О матче можно что хочешь говорить: тактические моменты, технические ошибки. Но когда нет концентрации, когда психология не чемпионская, ничего не получится», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

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