Семин объяснил, почему «Краснодар» не готов к борьбе за титул

Известный тренерраскритиковалпосле поражения от «Ахмата» (0:1) в 27-м туре РПЛ.

«Краснодар» упустил возможность подняться на первое место в таблице РПЛ.

«Я уже неоднократно говорил: так за чемпионство не борются. Чисто психология не на высоком уровне у команды. Это основное, потому что как только "Краснодар" приближается к "Зениту", так обязательно допускает какие-то ошибки и проигрывает матч.

"Зенит" явный фаворит. Не получается такой конкретной конкуренции за чемпионское звание. Почему? Это должен сам "Краснодар" внутри разобраться: руководители, тренеры.

О матче можно что хочешь говорить: тактические моменты, технические ошибки. Но когда нет концентрации, когда психология не чемпионская, ничего не получится», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».