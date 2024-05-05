Семин объяснил, почему «Краснодар» не готов к борьбе за титул

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Краснодар» упустил возможность подняться на первое место в таблице РПЛ.
«Я уже неоднократно говорил: так за чемпионство не борются. Чисто психология не на высоком уровне у команды. Это основное, потому что как только "Краснодар" приближается к "Зениту", так обязательно допускает какие-то ошибки и проигрывает матч.
"Зенит" явный фаворит. Не получается такой конкретной конкуренции за чемпионское звание. Почему? Это должен сам "Краснодар" внутри разобраться: руководители, тренеры.
О матче можно что хочешь говорить: тактические моменты, технические ошибки. Но когда нет концентрации, когда психология не чемпионская, ничего не получится», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».