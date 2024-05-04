Спортдиректор «Крыльев»: С «Оренбургом» всем непросто играть, тем более у них дома

Спортивный директорвысказался о поражении своей команды в матче 27-го тура РПЛ с(1:2).

«Был тяжёлый матч — с "Оренбургом" всем непросто играть, тем более у них дома. Но во втором тайме мы создали достаточное количество моментов, полностью переиграли соперника.

Просто не реализовали то, что создали. Хотелось бы поблагодарить ребят за игру, потому что во втором тайме доминировали, но просто не забили. Хороший и качественный матч», — сказал Корниленко Чемпионату.

После этого матча «Крылья Советов» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 40 очками в активе. В следующем матче самарцы сыграют против «Ахмата» 10-го мая.