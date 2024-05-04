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    Спортдиректор «Крыльев»: С «Оренбургом» всем непросто играть, тем более у них дома

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    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о поражении своей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

    Сергей Корниленко
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    Сергей Корниленко

    «Был тяжёлый матч — с "Оренбургом" всем непросто играть, тем более у них дома. Но во втором тайме мы создали достаточное количество моментов, полностью переиграли соперника.

    Просто не реализовали то, что создали. Хотелось бы поблагодарить ребят за игру, потому что во втором тайме доминировали, но просто не забили. Хороший и качественный матч», — сказал Корниленко Чемпионату.

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