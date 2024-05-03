Рахимов: Никто не верил, что мы можем в меньшинстве с «Локомотивом» сыграть вничью и обыграть «Зенит»

Главный тренеррассказал о состоянии своей команды перед матчем 27-го тура РПЛ с

«Этот позитив присутствовал в течение года. Футбол без неудач не бывает. За этот год много позитивного произошло. Был жёсткий удар по футболу в Татарстане, когда команда покинула Премьер-Лигу. От этого никто не застрахован.

Возврат — это положительные эмоции, и дальше тяжёлое перестроение. Мы понимали, что есть неудачи, есть положительные моменты. Но я всегда говорил игрокам, что мы не будем внизу, и у нас есть все возможности, чтобы исправить ситуацию. Для этого они должны быть уверены в том, что делают на поле.

Даже когда мы проигрывали в Самаре, по игре мы не заслуживали поражения. Наверно никто не верил, что мы можем в меньшинстве с "Локомотивом" сыграть вничью, обыграть "Зенит" и сейчас набрать очки против соперника, который борется (за выживание).

Мы не смотрим на эти моменты, мы анализируем. Сейчас был просмотр видео, мы проанализировали ошибки, обратили внимание на моменты, которые нас делают сильнее. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

После 26-и туров «Рубин» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. В следующем матче казанцы сыграют против ЦСКА 6-го мая в 20:30 мск.