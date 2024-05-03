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    Рахимов: Никто не верил, что мы можем в меньшинстве с «Локомотивом» сыграть вничью и обыграть «Зенит»

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о состоянии своей команды перед матчем 27-го тура РПЛ с ЦСКА.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Этот позитив присутствовал в течение года. Футбол без неудач не бывает. За этот год много позитивного произошло. Был жёсткий удар по футболу в Татарстане, когда команда покинула Премьер-Лигу. От этого никто не застрахован.

    Возврат — это положительные эмоции, и дальше тяжёлое перестроение. Мы понимали, что есть неудачи, есть положительные моменты. Но я всегда говорил игрокам, что мы не будем внизу, и у нас есть все возможности, чтобы исправить ситуацию. Для этого они должны быть уверены в том, что делают на поле.

    Даже когда мы проигрывали в Самаре, по игре мы не заслуживали поражения. Наверно никто не верил, что мы можем в меньшинстве с "Локомотивом" сыграть вничью, обыграть "Зенит" и сейчас набрать очки против соперника, который борется (за выживание).

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    • Мы не смотрим на эти моменты, мы анализируем. Сейчас был просмотр видео, мы проанализировали ошибки, обратили внимание на моменты, которые нас делают сильнее. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

    После 26-и туров «Рубин» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. В следующем матче казанцы сыграют против ЦСКА 6-го мая в 20:30 мск.

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