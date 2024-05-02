Эмери: Мы наслаждаемся Лигой конференций, наслаждаемся каждым моментом

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге конференций.

«Прошлое важно для моего опыта и моих достижений, но не для моего будущего. Мы можем создать это будущее снова. У нас хорошая взаимосвязь. Мы можем что-то построить. Мы наслаждаемся этим турниром, наслаждаемся каждым моментом. Сегодня для нас полуфинал — очень волнительный момент», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 1-й матч в рамках 1/2 финала Лиги конференций между «Астон Виллой» и «Олимпиакосом» состоится сегодня, 2-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.