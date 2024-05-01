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    Аленичев: Футболисты «Краснодара» не верят в то, что могут стать чемпионами

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Краснодар
    Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Питерский "Зенит" является фаворитом на победу в РПЛ, "Краснодару" дали шанс, но команда им на воспользовалась. Такое ощущение, что футболисты "Краснодара" не верят в то, что могут стать чемпионами», — приводит слова Аленичева ТАСС.

    Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате лидирует «Зенит». «Краснодар» располагается на втором месте, набрав столько же очков, сколько и сине-бело-голубые.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем матче внутреннего первенства чёрно-зелёные сыграют с «Ахматом» на домашней арене. Игра состоится 4 мая и начнётся в 19:30 мск. Отметим, что в последние годы чемпионом России неизменно становился «Зенит».

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