Аленичев: Футболисты «Краснодара» не верят в то, что могут стать чемпионами

Бывший игрок и тренер «Спартака»высказался о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.

«Питерский "Зенит" является фаворитом на победу в РПЛ, "Краснодару" дали шанс, но команда им на воспользовалась. Такое ощущение, что футболисты "Краснодара" не верят в то, что могут стать чемпионами», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате лидирует «Зенит». «Краснодар» располагается на втором месте, набрав столько же очков, сколько и сине-бело-голубые.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем матче внутреннего первенства чёрно-зелёные сыграют с «Ахматом» на домашней арене. Игра состоится 4 мая и начнётся в 19:30 мск. Отметим, что в последние годы чемпионом России неизменно становился «Зенит».