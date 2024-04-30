Агент Головина о травме: У Саши нет сложной ситуации

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако», рассказал, как проходит восстановление игрока после травмы.

Ранее в апреле стало известно, что Головин может пропустить оставшуюся часть сезона из-за растяжения связок голеностопа.

«У Саши нет сложной ситуации. Он восстанавливается по плану и его состояние гораздо лучше.

Сможет ли Головин сыграть в этом сезоне? Все идет по планам медицинского штаба Монако», — приводит слова Клюева Sport24.

Головин провел в нынешнем чемпионате Франции 25 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

В этом сезоне Головина четыре раза признавали лучшим игроком «Монако» по итогам месяца.