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    Агент Головина о травме: У Саши нет сложной ситуации

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    Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, как проходит восстановление игрока после травмы.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Ранее в апреле стало известно, что Головин может пропустить оставшуюся часть сезона из-за растяжения связок голеностопа.

    «У Саши нет сложной ситуации. Он восстанавливается по плану и его состояние гораздо лучше.

    Сможет ли Головин сыграть в этом сезоне? Все идет по планам медицинского штаба Монако», — приводит слова Клюева Sport24.

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    • Головин провел в нынешнем чемпионате Франции 25 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

    В этом сезоне Головина четыре раза признавали лучшим игроком «Монако» по итогам месяца.

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