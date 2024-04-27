Анчелотти: «Реал» очень близок к чемпионству

Главный тренер мадридского «Реала»высказался о приближающейся победе в чемпионате Испании.

Вчера, 26 апреля, «сливочные» обыграли «Реал Сосьедад» (1:0) в матче 33-го тура Ла Лиги.

«Соперник играл хорошо. Мне нравится эта команда. Победить в Сан-Себастьяне было непросто. У нас впечатляющий состав. Мы должны побеждать в каждом матче. До победы в Ла Лиге осталось четыре очка, и мы очень близки к этому», — приводит слова Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 33 туров «Реал» лидирует в чемпионате с 84 очками. Второе место занимает «Барселона» (70 очков), замыкает тройку «Жирона» (68 очков).

Следующий матч «Реал» проведёт с «Кадисом». Встреча на стадионе «Сантьяго-Бернабеу» состоится 4 мая.