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    Анчелотти: «Реал» очень близок к чемпионству

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о приближающейся победе в чемпионате Испании.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Вчера, 26 апреля, «сливочные» обыграли «Реал Сосьедад» (1:0) в матче 33-го тура Ла Лиги.

    «Соперник играл хорошо. Мне нравится эта команда. Победить в Сан-Себастьяне было непросто. У нас впечатляющий состав. Мы должны побеждать в каждом матче. До победы в Ла Лиге осталось четыре очка, и мы очень близки к этому», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 33 туров «Реал» лидирует в чемпионате с 84 очками. Второе место занимает «Барселона» (70 очков), замыкает тройку «Жирона» (68 очков).

    Следующий матч «Реал» проведёт с «Кадисом». Встреча на стадионе «Сантьяго-Бернабеу» состоится 4 мая.

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