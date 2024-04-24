«Динамо» Махачкала — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор

В матче 29-го тура Первой лиги махачкалинскоедома сыграло вничью с тульским

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Футбол. Россия. ФНЛ Динамо-Махачкала — Арсенал Тула 0:0 Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Alibekov M., Kasimov A., Krachkovskii A., Serderov S. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Ифеани Дэвид Ндука, Сергей Ткачёв, Александр Зуев, Джонатан Окоронкво, Levin V., Makarov A., Vakulich A. Предупреждения: Bakhar I. (50'), Ифеани Дэвид Ндука (54'), Кирилл Большаков (67')

Календарь и таблица ФНЛ

«Динамо» с 51 очком идет на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ. У «Арсенала» 46 баллов и четвертая строчка.