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    «Динамо» Махачкала и «Арсенал» сыграли вничью

    «Динамо» Махачкала — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 29-го тура Первой лиги махачкалинское «Динамо» дома сыграло вничью с тульским «Арсеналом».

    «Динамо» Махачкала
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    «Динамо» Махачкала

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Динамо-Махачкала — Арсенал Тула 0:0
    Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Alibekov M., Kasimov A., Krachkovskii A., Serderov S. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Ифеани Дэвид Ндука, Сергей Ткачёв, Александр Зуев, Джонатан Окоронкво, Levin V., Makarov A., Vakulich A. Предупреждения: Bakhar I. (50'), Ифеани Дэвид Ндука (54'), Кирилл Большаков (67')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Динамо» с 51 очком идет на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ. У «Арсенала» 46 баллов и четвертая строчка.

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