Лаутаро Мартинес в ближайшее время продлит контракт c «Интером»

Нападающий «Интера»в ближайшее время продлит контракт с миланским клубом, сообщает Tuttomercatoweb

По данным источника, стороны подпишут новое пятилетнее соглашение сразу после завоевания Скудетто. 26-летний аргентинец получит зарплату в € 9 млн в год.

За шесть туров до финиша «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А с отрывом в 14 очков от ближайшего преследователя в лице «Милана». На третьем месте располагается «Ювентус». У туринского клуба 64 очка, и он уже потерял даже математические шансы на чемпионство.

Календарь и таблица Серии А

Лаутаро выступает за итальянский клуб с лета 2018 года, когда был выкуплен у «Расинга» за € 23 млн. В нынешнем сезоне он забил 26 голов и отдал два ассиста в 39 матчах за клуб во всех турнирах.