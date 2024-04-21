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    Алдонин: Потери в составе станут проблемой для ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

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    Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что потери в составе станут проблемой для армейцев и скажутся на качестве и зрелищности матча со «Спартаком» в 21‑м туре РПЛ.

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    Матч перенесенного тура пройдет 25 апреля на поле армейцев. Игру пропустят защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Виллиан Роша, получившие красные карточки в субботней встрече 25‑го тура с «Ахматом» (1:2), а также полузащитник Аббос Файзуллаев, у которого перебор предупреждений.

    «Конечно, потери в составе станут проблемой для ЦСКА. Тем более, что Роша, Дивеев и Файзуллаев — игроки основы. Дерби со "Спартаком" — принципиальнейший матч, очень важный. Поэтому тренерскому штабу придется как‑то выходить из этой ситуации. Но в любом случае команда потеряет в качестве, зрелищности. Все же, это очень важные игроки.
    ЦСКА будет непросто в дерби. Но есть и положительный момент — у кого‑то из резервистов появится шанс себя проявить», — сказал Алдонин «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 25 апреля.

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