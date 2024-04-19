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    Гвардиола: Вы думаете, что мы выиграем еще один требл? А в следующем сезоне еще один? Это неправда

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от «Реала» в Лиге чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «У нас нет другого выхода, и мы не хотим жалеть себя. В футболе приходится проигрывать.

    Мы играли на максимуме возможностей, но не смогли победить. Что дальше? У нас нет времени на размышления, мы будем размышлять летом о том, что произошло за весь сезон. В футболе вы боретесь за победу — именно это мы и делали, — но иногда проигрываете матчи. Так и случилось.

    Вы хотите играть 120 минут так, как мы играли последние 80 минут против "Реала"? Вы знаете, какая команда нам противостояла? Ожидали ли вы, что они не будут владеть мячом, создавать моменты или иметь возможности для этого?

    И сейчас, сидя здесь, вы думаете, что мы выиграем еще один требл? А в следующем сезоне еще один? И мы выиграем Премьер-лигу с отрывом в 20 очков? Это неправда», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

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