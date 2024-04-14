Захарян: Я очень ценю Иманола

Хавбек «Реала Сосьедад»рассказал об отношении к нему со стороны главного тренера баскского клуба

«Каковы мои отношения с Иманолом, который никогда меня не критикует? У нас с ним идеальные отношения. Это правда, что он меня не критикует.

Я очень ценю Иманола, слушаю его очень внимательно и стараюсь делать то, о чём он меня просит. Я так благодарен ему за то, что он многому меня учит и пытается объяснить мне многие понятия», — приводит слова Захаряна Mundo Deportivo.

20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из испанского Сан-Себастьяна в августе 2023 года. За новый клуб хавбек сборной России провёл 32 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Главным тренером басков является 52-летний Альгуасиль, который возглавляет «Реал Сосьедад» с декабря 2018 года.