Павлюченко рассказал о своем тренерском дебюте

Заслуженный мастер спорта, бывший нападающий сборной Россииподелился впечатлениями от начала тренерской карьеры в «Родине-2», где он получил должность тренера нападающих.

«Я пока контракт не подписывал. Попросил первую неделю присмотреться, а дальше уже обсудим все необходимые нюансы.

Надо задуматься об обучении на тренера. Со временем это пригодится. Вдруг мне с каждым днем будет всё интереснее и интереснее, а месяца через два буду кайфовать от того, что делаю в "Родине"? Я не строю сумасшедших планов на будущее, а живу сегодняшним днем.

Молодежь, наверное, помнит, как я играл. Или, как только объявили о назначении, сразу же посмотрели мои голы в интернете, изучили, где и за кого играл (смеется). Я работаю с группой атаки, ребята говорят, что им приятно тренироваться со мной. Делюсь своим опытом, подсказываю, как правильно действовать, а они внимательно слушают. Для этого меня и пригласили в клуб.

Непривычно, когда ребята обращаются ко мне Роман Анатольевич. Я‑то привык, что говорят Пав, СуперПав, а тут думаю: мне сказали или нет (улыбается). Но постепенно привыкаю, всё же это обязательный атрибут для тренера», — сказал Павлюченко в интервью «Матч ТВ».

Все прогнозы на РПЛ

Футбольную карьеру Роман Павлюченко завершил в 2022 году в команде Второй лиги «Знамя». 10 апреля стало известно о его назначении на должность тренера нападающих «Родины‑2»