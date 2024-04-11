2-й таймМилан — РомаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Эрнандес«Милан» — «Рома». Онлайн
    Все новости спорта

    Павлюченко рассказал о своем тренерском дебюте

    Футбол Футбол России Родина
    Заслуженный мастер спорта, бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от начала тренерской карьеры в «Родине-2», где он получил должность тренера нападающих.

    Роман Павлюченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Павлюченко

    «Я пока контракт не подписывал. Попросил первую неделю присмотреться, а дальше уже обсудим все необходимые нюансы.

    Надо задуматься об обучении на тренера. Со временем это пригодится. Вдруг мне с каждым днем будет всё интереснее и интереснее, а месяца через два буду кайфовать от того, что делаю в "Родине"? Я не строю сумасшедших планов на будущее, а живу сегодняшним днем.

    Молодежь, наверное, помнит, как я играл. Или, как только объявили о назначении, сразу же посмотрели мои голы в интернете, изучили, где и за кого играл (смеется). Я работаю с группой атаки, ребята говорят, что им приятно тренироваться со мной. Делюсь своим опытом, подсказываю, как правильно действовать, а они внимательно слушают. Для этого меня и пригласили в клуб.

    Непривычно, когда ребята обращаются ко мне Роман Анатольевич. Я‑то привык, что говорят Пав, СуперПав, а тут думаю: мне сказали или нет (улыбается). Но постепенно привыкаю, всё же это обязательный атрибут для тренера», — сказал Павлюченко в интервью «Матч ТВ».

    Все прогнозы на РПЛ

    Футбольную карьеру Роман Павлюченко завершил в 2022 году в команде Второй лиги «Знамя». 10 апреля стало известно о его назначении на должность тренера нападающих «Родины‑2»

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Аталанта» проблемой для «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Кто выиграет итальянскую дуэль в Лиге Европы?
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Способен ли «Вест Хэм» остановить «Байер»?
  • «Байер» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Енисей — Алания
  • Футбол
  • Послезавтра в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернтина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Витебск — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры