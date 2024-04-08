Рахимов о поражении «Рубина»: По игре мы не заслуживали такой счет

Главный тренервысказался о крупном поражении своей команды в матче 23-го тура российской Премьер-лиги с(0:3).

«Я не считаю счёт справедливым, но всё равно мы должны винить себя. Потому что даже пропустив гол, мы не должны были лететь вперёд, потеряв концентрацию. Это желание сыграло нами злую шутку, а соперник ждал этих контратак. Для нас это определённый урок, но по игре мы не заслуживали такой счёт.

Не хватило вратаря Дюпина? Так можно говорить сколько угодно. Если вы посмотрите, то и по заменам было достаточно сложно. Нам нужно смотреть на то, чтобы качественно усиливать нашу обойму», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

После этого матча «Рубин» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. В следующем матче казанцы сыграют против «Крыльев Советов» 14-го апреля.