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    Рахимов о поражении «Рубина»: По игре мы не заслуживали такой счет

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о крупном поражении своей команды в матче 23-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом» (0:3).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Я не считаю счёт справедливым, но всё равно мы должны винить себя. Потому что даже пропустив гол, мы не должны были лететь вперёд, потеряв концентрацию. Это желание сыграло нами злую шутку, а соперник ждал этих контратак. Для нас это определённый урок, но по игре мы не заслуживали такой счёт.

    Не хватило вратаря Дюпина? Так можно говорить сколько угодно. Если вы посмотрите, то и по заменам было достаточно сложно. Нам нужно смотреть на то, чтобы качественно усиливать нашу обойму», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Рубин» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. В следующем матче казанцы сыграют против «Крыльев Советов» 14-го апреля.

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