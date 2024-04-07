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    «Монако» победил «Ренн», Головин провел весь матч

    «Монако» — «Ренн»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Ренн
    В матче 28-го тура французской Лиги 1 «Монако» в родных стенах переиграл «Ренн» со счетом 1:0.

    «Монако»
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    «Монако»

    Автором единственного забитого мяча стал Манес Аликуш.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин результативными действиями в этой игре не отметился.

    Команды доигрывали матч вдесятером из-за удалений Мартена Террье и Тило Керера.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Ренн 1:0
    Гол: 1:0 Магнес Аклиуше (25') Монако: Радослав Маецки, Вандерсон, Уилфрид Синго, Тило Керер, Исмаил Якобс (Kassoum Ouattara, 68'), Юссуф Фофана, Денис Закария, Магнес Аклиуше (Крепин Дьятта, 87'), Александр Головин, Такуми Минамино, Виссам Бен-Йеддер (Фоларин Балогун, 73') Ренн: Стив Манданда, Адриен Трюффер, Артур Теате, Кристофер Ву, Алиду Сейду (Гела Дуэ, 66'), Мартен Терье, Дезире Дуэ, Азор Матусива (Батист Сантамария, 66'), Бенжамен Буриго (Энцо Ле Фе, 66'), Амин Гуири (Людовик Блас, 75'), Арно Калимуэндо (Бертуг Озгюр Йылдырым, 84') Предупреждения: Тило Керер (36'), Уилфрид Синго (58'), Тило Керер (64'), Артур Теате (81') Удаление: Мартен Терье (46')

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Монако» набрал 52 очка и занимает третье место в таблице лиги 1. «Ренн» с 39 очками — на 9-й строчке.

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