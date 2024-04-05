«Лилль» — «Марсель»: счет матча 3:1, обзор голов

обыграл(3:1) в матче 28-го тура французской Лиги 1.

В составе хозяев голы забили Джонатан Дэвид с пенальти на 54-й минуте, Реми Кабелла на 71-й минуте и Габриэль Гудмундссон на 84-й минуте.

Единственный гол «Марселю» удалось забить благодаря автоголу. Защитник «Лилля» Исмаили оказался самым нерасторопным у своих ворот и забил мяч в свои ворота.

Футбол. Франция. Лига 1 Лилль — Марсель 3:1 Голы: 1:0 Джонатан Дэвид (пенальти) (54'), 2:0 Реми Кабелла (71'), 2:1 Исмаили (автогол) (81'), 3:1 Габриэль Гудмундссон (84') Лилль: Люка Шевалье, Тьяго Сантос, Лени Йоро, Алешандро Рибейро, Набиль Бенталеб, Бенжамен Андре (Айюб Буадди, 90'), Хакон-Арнар Харальдссон (Адам Уна, 88'), Эдон Жегрова (Бафоде Диаките, 88'), Реми Кабелла (Габриэль Гудмундссон, 78'), Джонатан Дэвид (Иван Кавалейру, 90'), Исмаили Марсель: Пау Лопес, Леонардо Балерди, Самуэль Жиго, Улиссес Гарсия, Амин Арит (Хоакин Корреа, 83'), Жордан Верету, Пап Гуй (Жоффрей Кондогбиа, 65'), Аззедин Унаи (Илиман Ндиайе, 65'), Пьер-Эмерик Обамеянг, Луис Энрике (Фарис Мумбанья, 65'), Кентен Мерлен Предупреждения: Тьяго Сантос (21'), Амин Арит (27'), Самуэль Жиго (52'), Кентен Мерлен (58'), Жоффрей Кондогбиа (70'), Леонардо Балерди (77'), Жордан Верету (90 + 7')

После этого матча «Лилль» занимает 3-е место с 49-ю очками в активе. «Марсель» — на 7-й позиции (39 баллов).